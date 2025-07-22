Жители Камчатки ощутили новое землетрясение

Сообщается, что подземные толчки проходили на глубине 51 километра. Само же землетрясение случилось в 170 километрах от Камчатки. Однако жители Петропавловска-Камчатского и Вилючинска все же смогли почувствовать его силу. Правда, она была существенно меньше — всего 4 балла. Как отметили в региональном МЧС, угроза цунами в данном случае не объявлялась.