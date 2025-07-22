Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители Камчатки ощутили новое землетрясение

Очередное землетрясение произошло в акватории Тихого океана недалеко от берегов Камчатки. Его магнитуда составила 6,5 балла. Об этом сообщило ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Жители Камчатки ощутили новое землетрясение силой в 4 балла.

Очередное землетрясение произошло в акватории Тихого океана недалеко от берегов Камчатки. Его магнитуда составила 6,5 балла. Об этом сообщило ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

«Очередной ощущаемый афтершок произошел в Тихом океане. Его магнитуда — 6,5 [балла]», — сказано в сообщении министерства. Оно опубликовано в telegram-канале.

Сообщается, что подземные толчки проходили на глубине 51 километра. Само же землетрясение случилось в 170 километрах от Камчатки. Однако жители Петропавловска-Камчатского и Вилючинска все же смогли почувствовать его силу. Правда, она была существенно меньше — всего 4 балла. Как отметили в региональном МЧС, угроза цунами в данном случае не объявлялась.

Ранее на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 7,5 с эпицентром в акватории Тихого океана. Тогда была объявлена угроза цунами для нескольких населенных пунктов полуострова.