У певицы Светланы Лободы могут возникнуть трудности при въезде в Россию

Артистка приобрела широкую известность после участия в коллективе «ВИА Гра» и выпустила ряд популярных композиций, включая «Твои глаза», «Случайная», «К черту любовь», «Родной» и «SuperSTAR». Звание заслуженной артистки Украины ей было присвоено в 2013 году.