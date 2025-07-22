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У певицы Светланы Лободы могут возникнуть трудности при въезде в Россию

По сведениям правоохранительных органов, на данный момент существуют основания для отказа во въезде.

Источник: Аргументы и факты

Светлана Лобода, известная украинская певица и обладательница звания заслуженной артистки Украины, может столкнуться с ограничениями при попытке пересечь российскую границу.

По сведениям правоохранительных органов, на данный момент существуют основания для отказа во въезде на территорию России.

Артистка приобрела широкую известность после участия в коллективе «ВИА Гра» и выпустила ряд популярных композиций, включая «Твои глаза», «Случайная», «К черту любовь», «Родной» и «SuperSTAR». Звание заслуженной артистки Украины ей было присвоено в 2013 году.

Ранее Истринский городской суд Подмосковья повторно отказал автору хита «К черту любовь» Олегу Влади, который просил запретить эту песню певице Светлане Лободе.