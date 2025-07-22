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В ГД хотят добиться снижения максимальной ставки по займам в МФО

Депутаты Госдумы уже осенью 2025 года планируют рассмотреть проект о снижении ставок в МФО.

Источник: Комсомольская правда

В России хотят вновь понизить максимальные ставки по потребительским кредитам, выдаваемым микрофинансовыми организациями. Соответствующий законопроект планируют внести в Думу осенью этого года, рассказал депутат Анатолий Аксаков в беседе с ТАСС.

Парламентарий уточнил, что процесс будет происходить поэтапно. Он также напомнил, что предложение по снижению процентов уже звучало в Госдуме.

«Может быть, даже осенью внесем законопроект, который снижает потолок процентов, под которые даются займы со стороны микрофинансовых организаций», — поделился Анатолий Аксаков.

Стоит напомнить, что работающие пенсионеры этим летом смогут получить дополнительные выплаты по пенсии. Их увеличат в размере до 437 рублей.