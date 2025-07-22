Электричество частично отключилось в Шелеховском районе

Аварийное отключение электричества произошло в Шелеховском районе в 9.57 сегодня, 22 июля. Под отключение попала часть домов в деревне Олха на улицах: 2-я Сибирская, Безымянная, Веселая, Дальняя, Депутатская, Известковая, Калтусная, Карьерная, Карьерный, Комсомольская, Лазаревский, Майская, Октябрьская, Олхинская, Садовая, Сибирская, Советская, Степная, Школьная, а также часть домов в СНТ «Олхинка» и СНТ «Березка», пишет ИА IrkutskMedia.