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Электричество частично отключилось в Шелеховском районе

Специалисты выехали для выяснения причины случившегося.

Источник: IrkutskMedia.ru

Аварийное отключение электричества произошло в Шелеховском районе в 9.57 сегодня, 22 июля. Под отключение попала часть домов в деревне Олха на улицах: 2-я Сибирская, Безымянная, Веселая, Дальняя, Депутатская, Известковая, Калтусная, Карьерная, Карьерный, Комсомольская, Лазаревский, Майская, Октябрьская, Олхинская, Садовая, Сибирская, Советская, Степная, Школьная, а также часть домов в СНТ «Олхинка» и СНТ «Березка», пишет ИА IrkutskMedia.

Бригада «Южных электрических сетей» направлена для определения и устранения причины отключения. Ориентировочное время восстановления электроснабжения — 14.00.