Семью из Иркутской области наградили орденом «Родительская слава»

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о вручении государственных наград многодетным семьям. В их числе — семья из Иркутской области. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на указ, размещенный на сайте президента России.
Семья Черныговых вошла в число награждённых орденом «Родительская слава». Государственной награды удостаиваются родители (усыновители), воспитывающие не менее семерых детей, при условии достойного воспитания и содержания.
Кроме того, этой наградой также отмечены семьи из Ярославской, Удмуртской, Московской областей, Красноярского края, Свердловской области, Кабардино-Балкарии и Воронежской области.
А также звание «Мать-героиня» присвоено женщинам из Псковской, Ростовской областей и Карелии. Медалью ордена «Родительская слава» наградили восемь семей из Татарстана, Московской, Калужской, Вологодской областей, Красноярского края, Крыма и Москвы.
Орден «Родительская слава» учреждён в 2008 году. Вместе с наградой вручается единовременное денежное поощрение в размере 500 тысяч рублей.
Ранее в Иркутской области 18 супружеских пар, проживших вместе более 50 лет, удостоились медалей «За любовь и верность». Торжественная церемония прошла в правительстве региона и была приурочена ко Дню семьи, любви и верности.