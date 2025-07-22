Никас Сафронов рассказал об умершем художнике Викторе Сафронове

Художник Никас Сафронов поделился воспоминаниями о народном художнике РСФСР Викторе Сафронове, который скончался в Ульяновске на 94-м году жизни 20 июля.
Никас Сафронов родом из Ульяновска и был знаком с живописцем.
«Я помню Виктора Алексеевича еще со школьных лет. Новость о том, что он получил звание “Заслуженный художник РСФСР” (ред. — в 1970 году), быстро облетела весь Ульяновск. В советское время это было очень значимо. И меня спрашивали, не родственник ли я ему. Я отвечал, что нет, просто однофамилец, но мне было это очень приятно», — рассказал Сафронов.
Будучи студентом Ростовского художественного училища имени М. Б. Грекова, Никас Сафронов, когда приезжал в Ульяновск, бывал в мастерской Виктора Алексеевича, брал у него уроки, советовался с ним.
«Все работы, за которые брался Виктор Сафронов, были сделаны достойно. Он был настоящим профессионалом, гордостью Ульяновска. Художник знаковый, художник классический… Потом он звание “народного” получил благодаря своему усердному труду, что в то время было (ред. — в 1983 году) практически невозможно… Виктор Алексеевич прожил долгую жизнь. Я всё время порывался заехать к нему, но никак не выходило. Мне говорили, что он спрашивал про меня, как я поживаю. Признаться, я как-то потерял его из виду. Но мне казалось, что он будет жить вечно. Большая утрата», — поделился Никас Сафронов.
Он пообещал, что обязательно посетит могилу Виктора Сафронова, а также примет участие в конкурсе по созданию памятника живописцу.
Как сообщалось, народный художник РСФСР Виктор Сафронов умер 20 июля на 94-м году жизни. Созданные им полотна хранятся в музеях страны, в частности, в Государственном Русском музее и Третьяковской галерее.
Виктор Сафронов жил и работал в Ульяновске с 1969-го года. Картины художника были представлены на различных выставках в России, Германии, Болгарии, Венгрии, Корее и многих других странах.
Художник внес значительный вклад в воспитание патриотизма и гражданственности, обращаясь к темам, связанным с Великой Отечественной войной и другими сюжетами.