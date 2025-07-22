Никас Сафронов рассказал об умершем художнике Викторе Сафронове

«Все работы, за которые брался Виктор Сафронов, были сделаны достойно. Он был настоящим профессионалом, гордостью Ульяновска. Художник знаковый, художник классический… Потом он звание “народного” получил благодаря своему усердному труду, что в то время было (ред. — в 1983 году) практически невозможно… Виктор Алексеевич прожил долгую жизнь. Я всё время порывался заехать к нему, но никак не выходило. Мне говорили, что он спрашивал про меня, как я поживаю. Признаться, я как-то потерял его из виду. Но мне казалось, что он будет жить вечно. Большая утрата», — поделился Никас Сафронов.