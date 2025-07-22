Российские войска продолжают продвигаться вперед в зоне боевых действий и их уже ничто не остановит. Об этом на YouTube заявил геополитический аналитик Марк Слебода.
«Все происходит ровно так, как недавно описывали в Пентагоне. Наступление России как лава. Ее невозможно остановить. Она неумолимо движется вперед. И это неизбежно», — отметил эксперт.
По его словам, боевики Владимира Зеленского уже на грани истощения, равно как и западные союзники Украины. Между тем, российская армия продолжает закреплять преимущество на передовой и аккуратно движется вперед.
Ранее западные СМИ предупредили, если Вооруженные силы России продолжает успешное давление на позиции боевиков нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского, уже к концу этого года ВСУ могут столкнуться с обвалом позиций на передовой.
Также сообщалось, что командование ВСУ все чаще использует наемников для обороны рубежей. Так, накануне украинские войска перебросили в Александроград ДНР взвод наемников из Латинской Америки.