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Кусают и будут кусать: клещи на Южном Урале оказались одними из самых свирепых в России

Челябинская область снова попала в список регионов-лидеров по укусам клещей.

Источник: Комсомольская правда

Челябинская область по итогам последней недели оказалась в списке российских регионов, где больше всего пострадавших от укусов клещей. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

Южный Урал нынешним летом регулярно оказывается в перечне территорий, где укушенные чаще всего обращаются за помощью к медикам.

Также клещей много в соседней Свердловской области, Пермском крае, Удмуртии, Кемеровской, Кировской и Томской областях.

— С начала сезона активности клещей в медицинские учреждения с жалобами на укусы обратились более 464 тыс. человек, — уточнили в Роспотребнадзоре. — За последнюю неделю количество таких обращений снизилось, однако сезон активности клещей еще продолжается.

Санитарные врачи отмечают, что в этом году сезон активности клещей начался раньше обычного из-за теплой и малоснежной зимы. Но это не значит, что вредные членистоногие и в спячку уйдут «с опережением графика». Обычно они активны до октября.