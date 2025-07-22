Кусают и будут кусать: клещи на Южном Урале оказались одними из самых свирепых в России

Челябинская область по итогам последней недели оказалась в списке российских регионов, где больше всего пострадавших от укусов клещей. Об этом сообщает Роспотребнадзор.
Южный Урал нынешним летом регулярно оказывается в перечне территорий, где укушенные чаще всего обращаются за помощью к медикам.
Также клещей много в соседней Свердловской области, Пермском крае, Удмуртии, Кемеровской, Кировской и Томской областях.
— С начала сезона активности клещей в медицинские учреждения с жалобами на укусы обратились более 464 тыс. человек, — уточнили в Роспотребнадзоре. — За последнюю неделю количество таких обращений снизилось, однако сезон активности клещей еще продолжается.
Санитарные врачи отмечают, что в этом году сезон активности клещей начался раньше обычного из-за теплой и малоснежной зимы. Но это не значит, что вредные членистоногие и в спячку уйдут «с опережением графика». Обычно они активны до октября.