В России хотят вернуть учителям компенсации на методическую литературу

Российским учителям могут вернуть компенсации на приобретение методической литературы. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на председателя комитета ГД по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яну Лантратову. Соответствующее письмо депутат отправила министру просвещения Сергею Кравцову.
«Считаю целесообразным рассмотреть возможность возвращения механизма целевой компенсации за приобретение методической литературы», — сказала Лантратова, уточнив, что социальную «Учительскую карту развития» по пять тысяч рублей в год, на которые педагоги смогут покупать необходимую литературу, цифровые образовательные продукты и оплачивать курсы повышения квалификации.
Тем временем стало известно, сколько зарабатывают российские педагоги. По подсчетам Росстата, средняя зарплата учителей в России составляет 55 634 рубля.
Также вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко рассказал, как нагрузка на учителей в России будет уменьшаться естественным образом. Теперь они, к примеру, будут тратить меньше времени на оформление бумаг.