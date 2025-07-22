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В России хотят вернуть учителям компенсации на методическую литературу

Депутат Лантратова предложила выделять учителям по 5 тыс. рублей в год для покупки методической литературы и оплаты курсов.

Источник: Комсомольская правда

Российским учителям могут вернуть компенсации на приобретение методической литературы. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на председателя комитета ГД по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яну Лантратову. Соответствующее письмо депутат отправила министру просвещения Сергею Кравцову.

«Считаю целесообразным рассмотреть возможность возвращения механизма целевой компенсации за приобретение методической литературы», — сказала Лантратова, уточнив, что социальную «Учительскую карту развития» по пять тысяч рублей в год, на которые педагоги смогут покупать необходимую литературу, цифровые образовательные продукты и оплачивать курсы повышения квалификации.

Тем временем стало известно, сколько зарабатывают российские педагоги. По подсчетам Росстата, средняя зарплата учителей в России составляет 55 634 рубля.

Также вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко рассказал, как нагрузка на учителей в России будет уменьшаться естественным образом. Теперь они, к примеру, будут тратить меньше времени на оформление бумаг.

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