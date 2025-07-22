Каратузская школа выплатит 100 тыс. учителям за классное руководство

Прокуратура Каратузского района добилась справедливости для педагогов местной школы. Проверка выявила, что в 2024 году восемь учителей МБОУ «Каратузская СОШ» выполняли обязанности классных руководителей без положенных доплат.
Несмотря на то, что преподаватели взяли на себя дополнительную нагрузку, их зарплата не превышала МРОТ, что фактически означало отсутствие обязательных надбавок. После безрезультатного представления прокуратуры директору школы, вопрос пришлось решать через суд.
Местные власти пытались оспорить иск, ссылаясь на истечение сроков давности, но суд встал на сторону учителей. Теперь школа обязана выплатить 100 тысяч рублей сотрудникам.
Прокуратура продолжает контролировать исполнение судебного решения, чтобы гарантировать соблюдение трудовых прав педагогов.
Как раннее писал «МК в Красноярске», раскрыли мошенничество при ремонте школы. Подрядчик получил деньги за работы, которые не сделал.