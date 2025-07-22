Грозы и град обрушатся на Башкирию

В Башкирии ожидается теплая, но опасная погода. Об этом предупреждают синоптики республиканского гидрометцентра.
Так, сегодня, 22 июля, метеорологи прогнозируют дожди и грозы с порывистым ветром. Скорость воздушного потока будет достигать 18 м/с. Днем воздух прогреется до +24…+29°C, обещают в Башгидрометцентре.
В среду, 23 июля, синоптики ожидают ухудшение погодных условий. Кратковременные осадки местами будут сопровождаться грозами, а во второй половине дня вероятны локальные ливни с градом. Ветер восточных направлений усилится до сильного. Ночные температуры составят +13…+18°C, дневные — +22…+27°C.
В четверг, 24 июля, характер погоды останется неустойчивым. Ожидаются кратковременные дожди с грозами, в отдельных районах прогнозируются интенсивные ливни с градом. Температура воздуха будет такой же, как и днем ранее.
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