В Прикамье задержан подозреваемый в совершении ДТП, в котором погиб подросток

В Краснокамске по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого скончался несовершеннолетний, возбуждено уголовное дело по признакам нарушения лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть человека, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.
Следствие установило, что утром 20 июля на автодороге с. Стряпунята — д. Ананичи в Краснокамском муниципальном округе нетрезвый водитель не справился с управлением, съехал с дорожного полотна и наехал на препятствие.
В результате скончался пассажир 2011 года рождения. Остальные трое пассажиров, среди которых — подростки 15 и 16 лет, получили травмы различной степени тяжести.
Водитель задержан, следствие ходатайствует о заключении его под стражу. В ближайшее время фигуранту предъявят обвинение. Расследование уголовного дела продолжается.