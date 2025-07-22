«Бурановские бабушки» заявили о желании спеть на российском Крещатике

«Хорошо, что нас туда внесли, потому что мы настоящие россияне. Значит, мы все правильно делаем. Мы когда-то выступали в Киеве, Харькове и других городах, когда украинцы нас еще любили. Теперь мы верим, что однажды споем на российском Крещатике», — сказала она.