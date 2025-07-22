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«Бурановские бабушки» заявили о желании спеть на российском Крещатике

Коллектив бабушек из Удмуртии внесли в базу скандального украинского сайта «Миротворец»*.

Источник: Аргументы и факты

Известный на весь мир музыкальный коллектив из Удмуртии «Бурановские бабушки» хочет спеть на «российском Крещатике», сообщила в беседе с aif.ru продюсер группы Ксения Рубцова.

Напомним, ранее стало известно, что «Бурановских бабушек» внесли в базу скандального украинского сайта «Миротворец»*.

«Хорошо, что нас туда внесли, потому что мы настоящие россияне. Значит, мы все правильно делаем. Мы когда-то выступали в Киеве, Харькове и других городах, когда украинцы нас еще любили. Теперь мы верим, что однажды споем на российском Крещатике», — сказала она.

Напомним, Крещатик — главная улица Киева.

Сами участницы коллектива отреагировали на внесение в базу украинского сайта хором. Они сказали, что являются истинными россиянами, поэтому «никакой “Миротворец” им не страшен».

Ранее стало известно, что «Бурановских бабушек» внесли в «Миротворец» за концерты в Донецке и Крыму.

* По решению суда запрещен в России.