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Эксперт раскрыл, как обезопасить себя при купании в Турции, где нашли возбудитель холеры

Для обеспечения безопасности при купании в Турции, в водах которой нашли ДНК возбудителя холеры, важно избегать попадания воды в рот, а после купания тщательно мыть руки и лицо чистой водой. Об этом сообщил врач-инфекционист, главный специалист по направлению «инфекционные болезни» сети клиник «Будь Здоров», Андрей Матюхин.

В водах Мраморного, Эгейского и Средиземного морей нашли ДНК бактерий Vibrio.

Для обеспечения безопасности при купании в Турции, в водах которой нашли ДНК возбудителя холеры, важно избегать попадания воды в рот, а после купания тщательно мыть руки и лицо чистой водой. Об этом сообщил врач-инфекционист, главный специалист по направлению «инфекционные болезни» сети клиник «Будь Здоров», Андрей Матюхин.

«Холера передается фекально-оральным путем, то есть через загрязненную воду, содержащую бактерию Vibrio cholerae», — рассказал врач в разговоре с РБК. Он порекомендовал избегать купания в подозрительных водоемах, особенно после наводнений и в регионах с низким уровнем гигиены, а также не глотать воду и тщательно мыть руки и лицо после плавания.

По словам эпидемиолога Михаила Фаворова, несмотря на теоретическую возможность заражения холерой при купании в морской воде, случаев заболевания в Турции в 2025 году не зафиксировано. Обнаруженная ДНК бактерий Vibrio не свидетельствует о наличии самой инфекции, поскольку для заражения необходимы живые бактерии.

Ранее издание Milliyet, ссылаясь на уролога Угура Аферина из стамбульской клиники Florence Nightingale, сообщило об обнаружении вибрионов в водах Турции. По словам специалиста, генетические следы бактерий Vibrio parahaemolyticus и Vibrio vulnificus были выявлены вдоль побережий Мраморного, Эгейского и Средиземного морей.