Эксперт раскрыл, как обезопасить себя при купании в Турции, где нашли возбудитель холеры

«Холера передается фекально-оральным путем, то есть через загрязненную воду, содержащую бактерию Vibrio cholerae», — рассказал врач в разговоре с РБК. Он порекомендовал избегать купания в подозрительных водоемах, особенно после наводнений и в регионах с низким уровнем гигиены, а также не глотать воду и тщательно мыть руки и лицо после плавания.