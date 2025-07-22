Миллионам россиян поднимут зарплату, пенсии и пособия

С 2026 года МРОТ в России будет больше 27 тысяч рублей, а к 2030 году он должен достигнуть 35 тысяч рублей, напомнил эксперт. В первую очередь повышение МРОТ повлияет на россиян, получающих минимальную зарплату, объяснил Сафонов. Затем обязательно вырастут зарплаты и у других работников. Просто потому, что работодателям необходимо привлекать людей на более ответственные и сложные вакансии более привлекательной зарплатой, отметил эксперт.