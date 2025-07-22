Миллионам россиян поднимут зарплату, пенсии и пособия

Повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) повлияет не только на граждан, получающих минимальную зарплату, но и на многих других россиян, рассказал профессор финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.
С 2026 года МРОТ в России будет больше 27 тысяч рублей, а к 2030 году он должен достигнуть 35 тысяч рублей, напомнил эксперт. В первую очередь повышение МРОТ повлияет на россиян, получающих минимальную зарплату, объяснил Сафонов. Затем обязательно вырастут зарплаты и у других работников. Просто потому, что работодателям необходимо привлекать людей на более ответственные и сложные вакансии более привлекательной зарплатой, отметил эксперт.
Но, кроме этого, повышение МРОТ приведет и к росту белых зарплат у граждан, потому что работодатели не могут платить официальную зарплату ниже минимальной, сообщил профессор. Поэтому вырастут и отчисления в Социальный фонд, что позволит работникам рассчитывать на более высокую пенсию, добавил эксперт.
Депутат Мособлдумы, экономист Анатолий Никитин предупредил, что ожидать немедленного повышения зарплат не стоит. Закон гарантирует, что работники не могут получать зарплату ниже МРОТ. Но работодатели не обязаны повышать зарплату, если она уже выше минимального уровня, отметил он в беседе с «РГ».
В пресс-службе Минтруда сообщили, что повышение МРОТ напрямую затронет 4,6 миллионов россиян. Кроме этого, вырастут все социальные пособия и выплаты, привязанные к минимальной зарплате.