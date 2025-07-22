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Жителя Иркутска оштрафовали за запуск квадрокоптера у плотины ГЭС

Местный житель осуществил запуск беспилотного воздушного судна в мае текущего года.

Источник: KrasnodarMedia.su

Жителя Иркутска привлекли к административной ответственности за несанкционированный запуск квадрокоптера. Местный житель оштрафован на 17 тысяч рублей, пишет ИА IrkutskMedia.

Как сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, в мае текущего года в районе плотины ГЭС иркутянин осуществил запуск не поставленного на учет в Росавиацию беспилотного воздушного судна, не уведомив об этом орган обслуживания воздушного движения.

Ранее агентство сообщало, что жителя Иркутска привлекли к административной ответственности за запуск квадрокоптера на острове Конный. Мужчина оштрафован на 32 тысячи рублей.