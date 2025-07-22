Жителя Иркутска оштрафовали за запуск квадрокоптера у плотины ГЭС

Как сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, в мае текущего года в районе плотины ГЭС иркутянин осуществил запуск не поставленного на учет в Росавиацию беспилотного воздушного судна, не уведомив об этом орган обслуживания воздушного движения.