Судье омского Арбитража согласовали повышение

Напомним, с 2008 года Ирина Ширяй трудится в Арбитражном суде Омской области. Первые 11 лет она провела в инстанции в статусе помощника судьи, а в марте 2019 года получила назначение на пост судьи. Согласно картотеке указанного суда, за прошедшие годы она приняла участие в рассмотрении 6 099 дел.