Судье омского Арбитража согласовали повышение

В минувший понедельник, 21 июля 2025 года, представлены итоги очередной сессии Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС). В том числе обнародовано положительное решение членов ВККС по заявлению судьи из Омска Ирины Ширяй, которая претендовала на пост судьи Восьмого арбитражного апелляционного суда.
Напомним, с 2008 года Ирина Ширяй трудится в Арбитражном суде Омской области. Первые 11 лет она провела в инстанции в статусе помощника судьи, а в марте 2019 года получила назначение на пост судьи. Согласно картотеке указанного суда, за прошедшие годы она приняла участие в рассмотрении 6 099 дел.
Напомним, Восьмой арбитражный апелляционный суд является вышестоящей инстанцией в том числе для Арбитражного суда Омской области. Таким образом, в данном случае уместно говорить о повышении. Впрочем, окончательное решение по кандидатуре Ирины Ширяй предстоит принять главе государства Владимиру Путину.