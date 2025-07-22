Развал Украины и депрессия США: прогнозист Кваша вычислил будущее после СВО

Российский ученый, исследователь исторических циклов Григорий Кваша рассказал aif.ru, чем и когда закончится специальная военная операция, какая судьба после СВО ждет Украину, США и Европу.
Как ученый вычислил дату окончания СВО
Как рассказал Кваша, его вычисления основаны на теории цикличности и на так называемом дальнем порядке, который есть и в исторических событиях. Разрабатывая симметрии, ученый обнаружил, что в России в каждом 36-летии наступает 12-летие под названием «время воевать». Очередной такой период начался в 2013 году.
«С 1905 по 1917 было время воевать: сначала с японцами, потом с немцами и австрийцами. В 1917 году время воевать на внешних фронтах закончилось. Наша армия пошла домой. В общем, первая мировая война через год закончилась. Потом проходят 24 года экономического и политического периодов, и в 1941 году (следите за арифметикой: 1905 + 36 = 1941) снова начинается время воевать: 12 лет — с 1941 по 1953. Сначала мы воюем с немцами до 1945 года, потом с 1950 по 1953 год — с американцами в Корее. В 1953 году время воевать заканчивается. Прибавляем 36 лет к 1941 году и получаем 1977 год. Опять наступает время воевать — с 1977-го в 1989. Мы воюем в Афганистане, ну там как бы с 1979-го года, с декабря. Но ровно в 1989 году это время воевать заканчивается. Прибавляем к 1977 году 36, и получаем 2013 год. Опять на 12 лет появляется время воевать. Мы берем Крым, в Сирии стреляем, бомбим. В 2022 начинается специальная военная операция, которая в 2025, то есть в нынешнем году, должна завершиться», — рассказал Кваша.
При этом, акцентировал ученый, под завершением СВО в первую очередь подразумевается, что в 2025 году заканчивается «время воевать» и конфликт России и США.
«СВО — это как бы такая площадка выносная, потому что, на самом деле, механизмы гораздо глубже, и они происходят в Москве, Вашингтоне, Пекине, Европе», — подытожил специалист.
Чем завершится СВО.
Кваша отметил, что нет сомнений в том, чо СВО завершится победой России. И эта победа для РФ имеет значение в мировом масштабе.
«Важен авторитет моральный, физический, военный и финансовый на мировой арене. Для России очень важно, чтобы Китай и Индия ей аплодировали за то, что удалось “перегнуть” Европу с США. Также нужно, чтобы России аплодировали страны Южной Америки и устремились создавать с Москвой различные экономические объединения типа БРИКС. Вот это главное», — сказал ученый.
Кваша назвал 2025-й годом величайшей изменчивости.
«В такой период возникает очень много новых идей. А 2026-й будет довольно деревянный, в нем что-то поменять будет очень-очень сложно. Этот такой закрепитель в фотографическом процессе. Если 2025-й — проявитель, 2026-й — закрепитель. Все, что проявилось и проявится еще в 2025 году, закрепится в 2026-м. Поэтому очень важно, чтобы победа России была именно в этом году. А в следующем будет фиксация. Если бы меня вызвали в Генштаб, я бы сказал, что нужно, чтобы завершение конфликта произошло в этом году. В следующем надо ставить пограничные столбы и закреплять на бумаге все то, что было сделано в 1925-м. В 1926-м что-то поменять будет тяжело. Это мое мнение», — поделился Кваша.
Что будет после СВО с Украиной.
Кваша рассказал, что будет после СВО с Украиной.
«Идеально, конечно, будет, правда, в этом нет полной уверенности, что произойдет реструктуризация Украины», — отметил Кваша.
"То есть оставшуюся ее часть разделят на три части: какую-нибудь Рутению, Слобожанщину и еще что-нибудь, — добавил ученый.
Если это произойдет, то будет абсолютным триумфом, максимально выполненным планом по несохранению единой Украины, заявил он.
Что будет после СВО с Европой.
Кваша выразил уверенность, что после завершения СВО в Европе в конечном счете придут к власти политики-прагматики, которые будут налаживать отношения с Россией.
«После окончания СВО Европа не останется у разбитого корыта. У Европы очень большие запасы всего. Все, кто говорят, что ее ждет нищая жизнь, ошибаются. Европа, конечно, выплывет. Там просто поставят у власти нужных людей, которые очень быстро договорятся с Россией. Европейцы очень хорошо понимают, что такое российский рынок», — отметил ученый.
По его мнению, процессы снижения охлаждения по отношению к России начинают происходить уже сейчас. «Чехия увлеклась, но уже потихоньку сдает назад. Словаки и венгры наши. На пороге Италия и Испания, оголтелых осталось не так много. У Европы просто заканчиваются деньги», — поделился ученый.
Кваша обратил внимание, что, к примеру, заявления и действия лидеров Германии, в частности канцлера Фридриха Мерца и министра обороны Бориса Писториуса, и то, как эта страна распоряжается бюджетными средствами, абсолютно не соответствуют немецкому менталитету.
«Всё это очень странно, потому что немцы совершенно другие. Эти люди привыкли копейки считать. А тут миллиарды направо-налево разбрасывают, вкладывают в Украину. Наверное, считали это инвестициями. Оказалось, что инвестициями в никуда», — заметил Кваша.
Учёный выразил уверенность, что европейцы очень быстро переформатируются, «переобуются» и наладят связи с РФ.
«В Европе нет таких принципов, которыми они не могут поступиться. Это мы привыкли к каким-то своим русским понятиям, что есть память предков и так далее. Для европейца единственный принцип связан, скажем так, с ведением хозяйства. Так что просто выберут другого канцлера, президента, премьер-министра и забудут всё старое», — поделился Кваша.
При этом, добавил ученый, Великобритания в данном случае стоит особняком, играет отдельную роль, и у Москвы с Лондоном еще будут разногласия.
Что будет после СВО с США.
Кваша считает, что после завершения специальной военной операции США ждет политическая депрессия и гражданское противостояние внутри страны.
«В принципе, депрессия в США должна начаться сразу после 2025 года, но реальный раздрай — с 2029 года. С этого периода американское общество займется внутренними разборками. В Соединенных Штатах много разных расколов: и по имущественному цензу, и по расовому, и по образовательному. Американское общество ждут тяжелые времена», — сказал ученый.
При этом исследователь согласился с тезисом, что США в определенном смысле ждет гражданская война.
«Любой раскол — такой как бы прообраз гражданской войны. Но будут ли американцы конкретно стрелять друг в друга, сказать не могу. Не хотелось бы. Однако различия граждан — “халявщиков”, проживающих на побережьях, с теми, кто живет в центральных штатах страны — работяг, — очень сильные. Это фактически два разных народа, и понять друг друга им очень сложно», — сказал Кваша.
Учёный также не исключил, что некоторые штаты могут «отвалиться» от США.
«С 2029 по 2041 годы — для США активный внутренний политический период. И некоторые штаты уже сейчас поднимают мексиканский флаг. Поэтому теоретически “развод” возможен. Но для меня самое главное — зафиксируем мы депрессию или нет. Что такое депрессия у человека? Он сидит у себя дома, его зовут в гости, на вечеринку, на соревнования, в театр, а он говорит: “Нет, я никуда не пойду”. Американская депрессия будет выглядеть как зацикленность на внутренних проблемах и нежелание участвовать в мировых событиях. Если мы это зафиксируем, я скажу, что теория победила», — подытожил Кваша.
Григорий Кваша является известным российским аналитиком. Он утверждает, что разработал собственную методику прогнозирования исторических событий, сочетающую математические расчеты с теорией цикличности. Исследователь также является автором нескольких научных трудов.