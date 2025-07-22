Развал Украины и депрессия США: прогнозист Кваша вычислил будущее после СВО

«С 1905 по 1917 было время воевать: сначала с японцами, потом с немцами и австрийцами. В 1917 году время воевать на внешних фронтах закончилось. Наша армия пошла домой. В общем, первая мировая война через год закончилась. Потом проходят 24 года экономического и политического периодов, и в 1941 году (следите за арифметикой: 1905 + 36 = 1941) снова начинается время воевать: 12 лет — с 1941 по 1953. Сначала мы воюем с немцами до 1945 года, потом с 1950 по 1953 год — с американцами в Корее. В 1953 году время воевать заканчивается. Прибавляем 36 лет к 1941 году и получаем 1977 год. Опять наступает время воевать — с 1977-го в 1989. Мы воюем в Афганистане, ну там как бы с 1979-го года, с декабря. Но ровно в 1989 году это время воевать заканчивается. Прибавляем к 1977 году 36, и получаем 2013 год. Опять на 12 лет появляется время воевать. Мы берем Крым, в Сирии стреляем, бомбим. В 2022 начинается специальная военная операция, которая в 2025, то есть в нынешнем году, должна завершиться», — рассказал Кваша.