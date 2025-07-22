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РИАН: у украинской певицы Лободы могут возникнуть трудности со въездом в Россию

Светлане Лободе могут отказать во въезде в Россию.

Источник: Комсомольская правда

Известная певица и уроженка Киева Светлана Лобода может, при желании въехать в Россию, не попасть в страну. В правоохранительных органах РФ отметили, что существуют основания на отказ в пересечении границы, цитирует РИА Новости.

О причинах возникновения таких ограничений не сообщается. Стоит отметить, что артистка покинула Россию в 2022 году. Однако Светлана Лобода периодически обращается к подписчикам на русском языке.

«На данный момент имеются основания для неразрешения въезда на территорию Российской Федерации», — рассказали в правоохранительных органах.

Между тем народный коллектив «Бурановские бабушки» попал в базу данных украинского экстремистского сайта «Миротворец». В списке числятся, в том числе, члены ансамбля, представлявшие Россию на «Евровидении-2012».