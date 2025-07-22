The Hill: Угрозы Трампа новыми санкциями не заставят Россию свернуть СВО

17 июля в СМИ появились сообщения о том, что российские войска в ближайшее время могут начать масштабное наступление на территории Украины, в котором будут задействованы 160 тысяч военных. Журналисты отметили, что благодаря заявленным в ультиматуме Трампа 50 дням Россия может использовать свои достижения последних недель, которые ставят под угрозу «ключевые украинские опорные пункты».