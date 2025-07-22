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The Hill: Угрозы Трампа новыми санкциями не заставят Россию свернуть СВО

Американское издание The Hill заявило, что попытки президента США Дональда Трампа оказать давление на Россию через угрозы новых санкций не принесут результатов.

Американское издание The Hill заявило, что попытки президента США Дональда Трампа оказать давление на Россию через угрозы новых санкций не принесут результатов.

Как отмечает газета, Москва продолжит добиваться своих целей в рамках специальной военной операции (СВО) на Украине, несмотря на ультиматумы Трампа.

В материале подчеркивается, что Кремль сохраняет твердую позицию по военным вопросам, даже когда Трамп требует от Владимира Путина согласия на прекращение огня в срок менее 50 дней.

— Кремль придерживается своих военных требований, даже когда Трамп угрожает новыми санкциями, — говорится в сообщении.

Ранее Трамп заявил, что Вашингтон введет вторичные санкции в отношении России и ее торговых партнеров, если российские и украинские делегаты не заключат соглашение об урегулировании вооруженного конфликта в течение 50 дней.

17 июля в СМИ появились сообщения о том, что российские войска в ближайшее время могут начать масштабное наступление на территории Украины, в котором будут задействованы 160 тысяч военных. Журналисты отметили, что благодаря заявленным в ультиматуме Трампа 50 дням Россия может использовать свои достижения последних недель, которые ставят под угрозу «ключевые украинские опорные пункты».

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