Владимир Ткачёв не исключает отъезд из КХЛ

Будущее нападающего Владимира Ткачёва после ухода из «Авангарда» остаётся неопределённым. Среди возможных вариантов рассматривается уход из Континентальной хоккейной лиги.
Об этом сообщил агент игрока Шуми Бабаев. По его словам, сейчас нет чётко выраженного фаворита в борьбе за хоккеиста, а переговоры ведутся сразу с несколькими командами. При этом решение о дальнейшем клубе Ткачёва в ближайшие дни принято не будет.
«Честно говоря, среди клубов нет главного претендента. Мы разговариваем со всеми. Решение пока не принято, до конца недели его точно не будет. Может ли Ткачёв уехать за границу? Возможны любые варианты», — отметил Бабаев.
Ткачёв выступал за омский «Авангард» с 2022 года, однако в сезоне-2024/25 практически не выходил на лёд из-за восстановления после разрыва ахиллова сухожилия. В регулярном чемпионате он успел набрать 5 (1+4) очков в четырёх играх, а в плей-офф — 10 (3+7) в 13 матчах.