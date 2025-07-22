Владимир Ткачёв не исключает отъезд из КХЛ

Об этом сообщил агент игрока Шуми Бабаев. По его словам, сейчас нет чётко выраженного фаворита в борьбе за хоккеиста, а переговоры ведутся сразу с несколькими командами. При этом решение о дальнейшем клубе Ткачёва в ближайшие дни принято не будет.