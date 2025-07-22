МЧС предупредило казахстанцев о сильной жаре

Какая погода будет в других регионах Казахстана
22 июля, область Абай: Ветер северо-западный, северный, ночью на юге 15−20 м/с, днем на севере, юге и в центре 15−20 м/с, порывы до 23 м/с. Высокая пожарная опасность, на юге чрезвычайная.
22 июля, Восточно-Казахстанская область: Ветер западный, северо-западный, ночью на юго-востоке 15−20 м/с, днем на севере, востоке и юге 15−20 м/с, порывы до 23 м/с. Высокая пожарная опасность.
22 июля, Карагандинская область: Ветер северо-восточный, восточный, днем на юге порывы 15−20 м/с. На западе, юге и востоке чрезвычайная пожарная опасность, на севере и в центре высокая.
22 июля, Западно-Казахстанская область: На юге, западе и севере гроза. Ветер юго-западный, порывы 15−20 м/с. На севере и востоке высокая пожарная опасность, на востоке и в центре чрезвычайная.
22 июля, Атырауская область: На западе, севере и востоке гроза, днем на юге гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, порывы 15−20 м/с. Сильная жара +35…+38°C. На севере, юге и востоке чрезвычайная пожарная опасность, на западе высокая.
22 июля, Актюбинская область: Днем на западе и севере гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, порывы 15−20 м/с. На юге и в центре чрезвычайная пожарная опасность, на северо-западе и северо-востоке высокая.
22 июля, Костанайская область: Днем на юге сильная жара +35°C. На юге чрезвычайная пожарная опасность, на западе и востоке высокая.
22 июля, Акмолинская область: Днем на севере и востоке гроза. Ветер восточный, северо-восточный, порывы 15−20 м/с. На юге и востоке высокая пожарная опасность.
22 июля, Северо-Казахстанская область: На севере и востоке гроза, ночью и утром на западе, севере и юге туман. Ветер юго-восточный, порывы 15−20 м/с.
22 июля, Павлодарская область: На севере гроза, ночью и утром на западе и севере туман. На юге и востоке высокая пожарная опасность.