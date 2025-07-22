МЧС предупредило казахстанцев о сильной жаре

Во вторник, 22 июля 2025 года, в Астане высокая пожарная опасность. С 22 по 24 июля в Алматы будет днем сильная жара до +35-+36 градусов с чрезвычайной пожарной опасностью. В Шымкенте 22 июля сильная жара до +40 градусов. Об этом сообщает МЧС республики.