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МЧС предупредило казахстанцев о сильной жаре

Во вторник, 22 июля 2025 года, в Астане высокая пожарная опасность. С 22 по 24 июля в Алматы будет днем сильная жара до +35-+36 градусов с чрезвычайной пожарной опасностью. В Шымкенте 22 июля сильная жара до +40 градусов. Об этом сообщает МЧС республики.

Сейчас в Ричмонде: +23° 0 м/с 89% 757 мм рт. ст. +24°
Источник: shutterstock

Какая погода будет в других регионах Казахстана

22—25 июля, область Улытау: Ожидается повышение температуры днем от +30…+35°C до сильной жары +34…+39°C, на юге до экстремальной жары +41°C. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность; 22 июля: Днем сильная жара +35…+38°C. На юге, востоке и в центре чрезвычайная пожарная опасность, на севере высокая.

22—28 июля, Туркестанская область: Прогнозируется сильная жара +36…+41°C. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность; 22 июля: Днем на западе и севере пыльная буря. Ветер северо-восточный, ночью на горных перевалах, днем на севере, западе и в горных районах 15−20 м/с, порывы до 23 м/с.

22—28 июля, Жамбылская область: Температура днем повысится от +32…+37°C до сильной жары +36…+41°C. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

22—25 июля, Мангистауская область: Сохраняется сильная жара +35…+40°C, на юге до +43°C. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность; 22 июля: Ночью и утром на западе туман, днем на северо-западе и севере пыльная буря. Ветер юго-восточный с переходом на западный, 15−20 м/с.

23—25 июля, Кызылординская область: Ожидается сильная жара +36…+41°C. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность; 22 июля: Днем в центре и на востоке ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, 15−20 м/с.

22—28 июля, Алматинская область: Температура днем повысится от +33…+38°C до экстремальной жары +37…+42°C. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

22—28 июля, область Жетісу: Ожидается повышение температуры днем от +31…+36°C до экстремальной жары +37…+42°C. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность; 22 июля: Ветер северо-восточный на востоке и в центре области, порывы 15−20 м/с, днем местами до 25 м/с.

22 июля, область Абай: Ветер северо-западный, северный, ночью на юге 15−20 м/с, днем на севере, юге и в центре 15−20 м/с, порывы до 23 м/с. Высокая пожарная опасность, на юге чрезвычайная.

22 июля, Восточно-Казахстанская область: Ветер западный, северо-западный, ночью на юго-востоке 15−20 м/с, днем на севере, востоке и юге 15−20 м/с, порывы до 23 м/с. Высокая пожарная опасность.

22 июля, Карагандинская область: Ветер северо-восточный, восточный, днем на юге порывы 15−20 м/с. На западе, юге и востоке чрезвычайная пожарная опасность, на севере и в центре высокая.

22 июля, Западно-Казахстанская область: На юге, западе и севере гроза. Ветер юго-западный, порывы 15−20 м/с. На севере и востоке высокая пожарная опасность, на востоке и в центре чрезвычайная.

22 июля, Атырауская область: На западе, севере и востоке гроза, днем на юге гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, порывы 15−20 м/с. Сильная жара +35…+38°C. На севере, юге и востоке чрезвычайная пожарная опасность, на западе высокая.

22 июля, Актюбинская область: Днем на западе и севере гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, порывы 15−20 м/с. На юге и в центре чрезвычайная пожарная опасность, на северо-западе и северо-востоке высокая.

22 июля, Костанайская область: Днем на юге сильная жара +35°C. На юге чрезвычайная пожарная опасность, на западе и востоке высокая.

22 июля, Акмолинская область: Днем на севере и востоке гроза. Ветер восточный, северо-восточный, порывы 15−20 м/с. На юге и востоке высокая пожарная опасность.

22 июля, Северо-Казахстанская область: На севере и востоке гроза, ночью и утром на западе, севере и юге туман. Ветер юго-восточный, порывы 15−20 м/с.

22 июля, Павлодарская область: На севере гроза, ночью и утром на западе и севере туман. На юге и востоке высокая пожарная опасность.