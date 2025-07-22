8 волгоградцев заразились иксодовым боррелиозом после укуса клещей

Для снижения риска инфицирования специалисты рекомендуют жителям, которые планируют находиться на природе, надевать однотонную одежду светлых цветов. Также защититься от клещей помогут закрытая обувь и головной убор. Важно, чтобы все элементы одежды плотно прилегали к телу и полностью закрывали его.