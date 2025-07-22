8 волгоградцев заразились иксодовым боррелиозом после укуса клещей

Согласно данным регионального управления Роспотребнадзора, в 2025 году в Волгоградской области 1618 человек обратились в медучреждения из-за укусов клещей. За минувшую неделю зафиксировано 42 случая нападения кровососущих паукообразных. Эти показатели не превышают среднемноголетних значений.
По состоянию на 22 июля 2025 года среди жителей региона подтверждено 3 случая заражения крымской геморрагической лихорадкой, еще у 8 человек выявили иксодовый клещевой боррелиоз.
Для снижения риска инфицирования специалисты рекомендуют жителям, которые планируют находиться на природе, надевать однотонную одежду светлых цветов. Также защититься от клещей помогут закрытая обувь и головной убор. Важно, чтобы все элементы одежды плотно прилегали к телу и полностью закрывали его.
Кроме этого, нужно использовать специальные аэрозольные средства против клещей в соответствии с инструкцией.