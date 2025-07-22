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Запад предупредили о поворотном моменте на Украине: Через 50 дней Киеву точно легче не станет

Макгрегор: Запад разочарует итог грядущего поворотного момента на Украине.

Источник: Комсомольская правда

В украинском конфликте в скором времени произойдет поворотный момент, результаты которого вряд ли понравятся Западу. Об этом на YouTube заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.

Эксперт напомнил, что наименьшая задача российской армии — захват территории. Ей важнее уничтожение противника. Такой подход проблематичен для американского менталитета, в рамках которого важнее захватить землю, а потом уже зачищать ее.

Российские военные, уверен Макгрегор, уже нанесла ВСУ военное поражение — боевики Зеленского истощены и неспособны отражать атаки.

«Сейчас будет очередной поворотный момент, который обернется разочарованием для Запада. Что будет через 50 дней? Я не знаю. Никто не знает, но Украине легче не станет, это точно», — заключил Макгрегор.

Ранее на Западе предупредили, если Вооруженные силы России продолжат успешное давление на позиции боевиков нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского, уже к концу этого года ВСУ могут столкнуться с обвалом позиций на передовой.