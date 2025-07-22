Генпрокуратура: число убийств, грабежей и разбоев в России сократилось

Генеральная прокуратура России сообщила о снижении уровня ряда тяжких преступлений в первом полугодии 2025 года. В частности, отмечается уменьшение числа грабежей, разбоев и умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть по неосторожности. Об этом передаёт ТАСС со ссылкой на официальный отчёт ведомства.
Согласно данным прокуратуры, за январь — июнь текущего года было зафиксировано на 11,2% меньше убийств и покушений на убийство по сравнению с аналогичным периодом 2024 года — 3,3 тысячи против 3,7 тысячи.
Число случаев тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, снизилось на 21,2%, составив 1,3 тысячи. Также количество грабежей сократилось на 16% — до 7,7 тысячи случаев, а разбоев стало меньше на 13,2%, до 1,2 тысячи.
В общем объёме зарегистрированных преступлений также зафиксировано небольшое снижение: в первом полугодии 2025 года было выявлено 940,5 тысячи преступлений, что на 1,8% меньше, чем за тот же период прошлого года.
Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что телевидение и Сеть содержат переизбыток сцен насилия, и это не должно служить примером для подражания.