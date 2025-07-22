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В Соцфонде рассказали, кто из омичей может бесплатно отдохнуть в санатории

Эта мера поддержки предназначена для определённых категорий граждан.

Источник: Om1 Омск

Отделение Социального фонда России по Омской области напомнило жителям региона о возможности получить бесплатную путёвку в санаторий. Такая мера поддержки доступна для отдельных категорий граждан, включая детей с инвалидностью и сопровождающих их взрослых.

С начала 2025 года для семей с детьми-инвалидами уже было приобретено 530 путёвок. По данным ведомства, санаторно-курортное лечение положено федеральным льготникам. В список входят: люди с инвалидностью (включая детей); ветераны боевых действий; ветераны Великой Отечественной войны; граждане, пострадавшие от радиационного воздействия, и другие.

Чтобы получить путёвку, нужно пройти медицинское обследование и взять справку у лечащего врача по форме № 070/у. После этого заявление подаётся через портал госуслуг.

Соцфонд также предоставляет бесплатные билеты на проезд до места лечения и обратно. Кроме того, путёвка вместе с проездом выдаётся не только самому льготнику, но и сопровождающему лицу — если речь идёт о ребёнке с инвалидностью или гражданине с инвалидностью I группы.