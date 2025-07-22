В Соцфонде рассказали, кто из омичей может бесплатно отдохнуть в санатории

Соцфонд также предоставляет бесплатные билеты на проезд до места лечения и обратно. Кроме того, путёвка вместе с проездом выдаётся не только самому льготнику, но и сопровождающему лицу — если речь идёт о ребёнке с инвалидностью или гражданине с инвалидностью I группы.