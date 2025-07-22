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Один товар стал популярен в России перед ЕГЭ и вступительными экзаменами: продажи зашкаливают

Российские школьники в период ЕГЭ купили микронаушники на 158 миллионов рублей.

Источник: Комсомольская правда

Совсем недавно в РФ закончился период сдачи Единых государственных экзаменов. В это время — с мая по июль — школьники активно закупались микронаушниками. Как итог, затраченная на них сумма достигла 158 миллионов рублей. Такими данными поделилась аналитик Moneyplace Анастасия Романова в диалоге с РИА Новости.

Наиболее часто школьники использовали магнитные микронаушники, гласит статистика. Всего таких пар в мае продали 25,9 тысячи штук.

«Средний чек за одну пару составил порядка 3,3 тысячи рублей — модели по такой цене приобретали чаще всего. Всего с начала этого года куплено более 110 тысяч таких устройств», — сообщила Анастасия Романова.

Рособрнадзор вместе с Минцифры разрабатывает новые цифровые сервисы для сдачи ЕГЭ. Через эти платформы школьники будут иметь возможность записаться на экзамен и подать апелляцию.