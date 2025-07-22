В аэропорту Калуги сняли ограничения на полёты

«Калуга. Сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — написал он в телеграм-канале.
Возобновление штатной работы аэропорта произошло после временных мер, которые, как уточнялось, были приняты для обеспечения безопасности полётов гражданских самолётов.
Ранее Life.ru писал, что утром 22 июля работу восстановили аэропорты Самары и Саратова. Воздушные гавани закрывали ночью на фоне атаки беспилотников ВСУ. Как сообщил губернатор Самарской области, ПВО сбила вражеские дроны, пытавшиеся атаковать предприятие на территории региона.