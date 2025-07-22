В Иркутске выросли цены на бензин

В Иркутской области продолжается незначительное колебание цен на топливо. Судя по последним данным, опубликованным Иркутскстатом, литр 92-го бензина в регионе сейчас обходится водителям в 56−57 рублей.
При этом Братск держит печальное лидерство по дороговизне — 57,75 рубля за литр. Ангарск предлагает самые демократичные расценки (56,86 ₽/л), а в Иркутске топливо этой марки стоит 56,89 рубля.
95-й бензин, как и ожидалось, дороже. Здесь ценовой разброс более заметен. Так, например, Тайшет радует минимальной стоимостью — 60,16 рубля за литр. Братск снова на первом месте по ценам (61,12 ₽/л), в областном центре литр «девяносто пятого» обойдётся в 60,20 рубля.
Обратите внимание! Указанные цифры — усредненные значения. Точную стоимость всегда можно увидеть на табло конкретной АЗС. Автомобилистам стоит учитывать, что ситуация на топливном рынке остается динамичной — незначительные изменения происходят еженедельно.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что жительница Иркутска через суд вернула 1,5 миллиона за несостоявшиеся курсы.