В Иркутске выросли цены на бензин

95-й бензин, как и ожидалось, дороже. Здесь ценовой разброс более заметен. Так, например, Тайшет радует минимальной стоимостью — 60,16 рубля за литр. Братск снова на первом месте по ценам (61,12 ₽/л), в областном центре литр «девяносто пятого» обойдётся в 60,20 рубля.