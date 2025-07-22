Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми начали строить первый этаж самой большой спортивной арены региона

Сооружение сможет вместить до 10,5 тысяч зрителей одновременно.

Источник: Комсомольская правда

На улице Локомотивной, 16 в Перми продолжается строительство крупного спортивного объекта — многофункциональной арены, которая станет крупнейшей в Пермском крае. Сооружение сможет вместить до 10,5 тысячи зрителей одновременно. Об этом сообщили в фонде развития Пермского края.

По словам директора компании-застройщика «Пермь-Арена» Алексея Дорошенко, сейчас на строительной площадке трудятся до 300 рабочих. Работы идут в две смены. В данный момент ведется бетонирование стен подземной части и установка колонн первого этажа.

Основные параметры будущей арены:

— Общая площадь — около 80 тысяч квадратных метров;

— Вместимость — не менее 10,5 тыс. человек;

— Высота здания — до 45,5 метров, 5 этажей;

— Размер игрового поля — 30 на 60 метров.

Арена станет важным спортивным и культурным центром региона.