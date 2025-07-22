В Перми начали строить первый этаж самой большой спортивной арены региона

На улице Локомотивной, 16 в Перми продолжается строительство крупного спортивного объекта — многофункциональной арены, которая станет крупнейшей в Пермском крае. Сооружение сможет вместить до 10,5 тысячи зрителей одновременно. Об этом сообщили в фонде развития Пермского края.