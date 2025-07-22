В Перми начали строить первый этаж самой большой спортивной арены региона

На улице Локомотивной, 16 в Перми продолжается строительство крупного спортивного объекта — многофункциональной арены, которая станет крупнейшей в Пермском крае. Сооружение сможет вместить до 10,5 тысячи зрителей одновременно. Об этом сообщили в фонде развития Пермского края.
По словам директора компании-застройщика «Пермь-Арена» Алексея Дорошенко, сейчас на строительной площадке трудятся до 300 рабочих. Работы идут в две смены. В данный момент ведется бетонирование стен подземной части и установка колонн первого этажа.
Основные параметры будущей арены:
— Общая площадь — около 80 тысяч квадратных метров;
— Вместимость — не менее 10,5 тыс. человек;
— Высота здания — до 45,5 метров, 5 этажей;
— Размер игрового поля — 30 на 60 метров.
Арена станет важным спортивным и культурным центром региона.