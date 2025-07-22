Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из омской пятиэтажки в Ленинском округе эвакуировали жителей из-за пожара

Возгорание произошло на третьем этаже жилого дома в Ленинском округе.

Источник: Om1 Омск

Вечером 21 июля в одном из подъездов пятиэтажного дома в Ленинском округе Омска произошло возгорание. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области.

Из квартиры на третьем этаже повалил дым. Семь человек смогли покинуть здание самостоятельно, ещё четверых вывели сотрудники МЧС с помощью спасательных устройств.

Площадь пожара составила около шести квадратных метров. К ликвидации привлекались 15 спасателей и пять единиц спецтехники. Открытое горение было ликвидировано в 18:24.

Сейчас дознаватели МЧС устанавливают причины происшествия.