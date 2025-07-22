Из омской пятиэтажки в Ленинском округе эвакуировали жителей из-за пожара

Вечером 21 июля в одном из подъездов пятиэтажного дома в Ленинском округе Омска произошло возгорание. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области.
Из квартиры на третьем этаже повалил дым. Семь человек смогли покинуть здание самостоятельно, ещё четверых вывели сотрудники МЧС с помощью спасательных устройств.
Площадь пожара составила около шести квадратных метров. К ликвидации привлекались 15 спасателей и пять единиц спецтехники. Открытое горение было ликвидировано в 18:24.
Сейчас дознаватели МЧС устанавливают причины происшествия.