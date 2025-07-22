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Прощание с омским замминистра здравоохранения Рябиковым пройдет 23 июля

В Министерстве здравоохранения Омской области назвали время и место прощания с заместителем министра Дмитрием Рябиковым. Как сообщалось ранее, он ушел из жизни в ночь на понедельник, 21 июля 2025 года, в возрасте 45 лет.

Источник: РИА "Новости"

«Прощание с покойным Дмитрием Александровичем Рябиковым состоится 23 июля, с 11:00 до 11:50 в Воскресенском соборе по адресу ул. Партизанская, 16. Захоронение на Северо-Восточном кладбище Омска пройдет в 12:20», — сообщили в омском Минздраве.