«Прощание с покойным Дмитрием Александровичем Рябиковым состоится 23 июля, с 11:00 до 11:50 в Воскресенском соборе по адресу ул. Партизанская, 16. Захоронение на Северо-Восточном кладбище Омска пройдет в 12:20», — сообщили в омском Минздраве.
Прощание с омским замминистра здравоохранения Рябиковым пройдет 23 июля
В Министерстве здравоохранения Омской области назвали время и место прощания с заместителем министра Дмитрием Рябиковым. Как сообщалось ранее, он ушел из жизни в ночь на понедельник, 21 июля 2025 года, в возрасте 45 лет.