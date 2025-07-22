Карты UnionPay от Россельхозбанка перестали работать в ЕС

С 20 июля карты UnionPay, выпущенные Россельхозбанком, перестали обслуживаться на территории Евросоюза. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на клиентов банка, находящихся за рубежом.
В службе поддержки Россельхозбанка подтвердили информацию о временных ограничениях на проведение операций по картам в странах ЕС.
— С 20 июля в странах Евросоюза наблюдаются временные ограничения на проведение операций по картам, — цитирует сообщение службы поддержки RG.ru.
В банке рекомендуют использовать наличные. В России карты работают без проблем. Однако клиенты сообщают, что снять деньги в банкоматах стран ЕС стало невозможно.
По словам Андрея Чиркова, эксперта в области платежей, причиной может быть 18-й пакет санкций, который был принят Евросоюзом в июле.
Карты больше не работают в Австрии, Бельгии, Польше, Португалии, Болгарии, Венгрии, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Германии, Греции, на Кипре, в Латвии, Литве, Люксембурге, а также на Мальте, в Нидерландах, Румынии, Словакии, Словении, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Швеции и Эстонии.
Кроме того, в России зафиксировали резкое снижение активности в сегменте кредитных карт. В Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) подтвердили, что с января по май текущего года число новых карт сократилось вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.