Карты UnionPay от Россельхозбанка перестали работать в ЕС

Кроме того, в России зафиксировали резкое снижение активности в сегменте кредитных карт. В Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) подтвердили, что с января по май текущего года число новых карт сократилось вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.