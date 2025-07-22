Мэрия Новосибирска отказалась от полного запрета электросамокатов

Несмотря на споры об электросамокатах, полному запрету на их использование в Новосибирске пока не бывать. Об этом мэрия сообщила Om1 Новосибирск в ответе на запрос.
Введение полного запрета на передвижение средств индивидуальной мобильности (СИМ) на территории города в настоящее время не планируется, написали в департаменте дорожно-благоустроительного комплекса мэрии.
«Принятие подобных решений осуществляется с учётом мнения горожан, в том числе на основании проведённых социальных опросов. В данных целях в конце 2024 года на портале “Госуслуги” был проведён опрос, направленный на изучение отношения граждан к организации движения СИМ.
По итогам опроса чуть более половины опрошенных (58%) не пользуются арендой самокатов и 42% — пользуются арендой либо собственным СИМ", — сообщили в департаменте.
Наиболее популярными предложениями по ограничению использования СИМ стали: возрастные ограничения (74%), введение «медленных зон» (71%), запрет движения по узким тротуарам и улицам с высоким пешеходным трафиком (60%), установка номерных знаков (54%). За полный запрет высказались 5% опрошенных.
В целях обеспечения безопасности движения мэрией утверждено Постановление от 31.03.2025 № 3339, которым определены зоны с ограничением скорости и зоны, где использование СИМ запрещено.