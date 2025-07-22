Производитель «Мирамистина» вступил в судебную тяжбу: выпуск препарата оказался под вопросом

По его словам, судебное разбирательство связано с действиями Павла Хейфица и его супруги Оксаны Хейфиц. Они предложили владельцам «Инфамеда» агентские услуги и помощь в продаже бизнеса, после чего убедили их заключить сделку по передаче 50% долей компании за 7,5 млн рублей при реальной стоимости свыше миллиарда рублей. Владельцы «Мирамистина» подали заявление о мошенничестве в ГУЭБиПК, расследование ведет ОЭБиПК УВД по ЮЗАО ГУ МВД РФ по Москве.