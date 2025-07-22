Производитель «Мирамистина» вступил в судебную тяжбу: выпуск препарата оказался под вопросом

Деятельность компании «Инфамед», производящей антисептики «Мирамистин» и «Окомистин», заблокирована на всей территории России по решению суда. Как сообщил ТАСС адвокат собственников компании Рубен Маркарьян, ограничительные меры коснулись работы 164 медицинских представителей предприятия.
По его словам, судебное разбирательство связано с действиями Павла Хейфица и его супруги Оксаны Хейфиц. Они предложили владельцам «Инфамеда» агентские услуги и помощь в продаже бизнеса, после чего убедили их заключить сделку по передаче 50% долей компании за 7,5 млн рублей при реальной стоимости свыше миллиарда рублей. Владельцы «Мирамистина» подали заявление о мошенничестве в ГУЭБиПК, расследование ведет ОЭБиПК УВД по ЮЗАО ГУ МВД РФ по Москве.
«Мирамистин» был разработан в 1970-х годах в рамках советской космической программы для дезинфекции кожи космонавтов и оборудования орбитальных станций. После распада СССР исследования продолжились, и в 1991 году препарат зарегистрировали как средство профилактики венерических заболеваний. Позднее спектр его применения расширился до хирургии, травматологии, гинекологии и других медицинских направлений.
В настоящее время «Инфамед» участвует в программе импортозамещения и сотрудничает с Минобороны России. Однако судебные ограничения могут серьезно повлиять на производство препаратов.
Тем временем в России начал действовать новый порядок, согласно которому просроченные лекарственные препараты будут автоматически блокироваться на кассах аптек. Согласно новым правилам, в аптеках будут обязаны проверять наличие данных о препарате в национальной системе маркировки.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал увеличить долю отечественных жизненно важных лекарств до 90%, а медицинских изделий — до 40%.
Помимо прочего резидент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить доступ к медицинской помощи для бездомных граждан по месту их пребывания, даже если у них отсутствуют документы. Глава государства указал на необходимость актуализировать порядки и стандарты оказания медицинской помощи.