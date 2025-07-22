В Челябинской области изменился размер выплаты на покупку школьной формы

Многодетные семьи в Челябинской области в этом году снова смогут получить выплату на покупку одежды для детей. Пособие ввели в прошлом году, оно составляло 10 тыс. рублей. В этом году на каждого ребенка младше 18 лет будут выдавать по 10,4 тыс. рублей.