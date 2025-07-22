Когда подешевеет борщевой набор: ответ экономиста

Эксперт напомнила, что средняя цена борщевого набора (комплекта из свеклы, моркови, белокочанной капусты, картофеля и лука) увеличилась в июне 2025 года до 385 рублей. Траутман напомнила, что с мая по июль стоимость борщевого набора, как правило, достигает максимальных значений, так как собственные запасы овощей в стране заканчиваются и приходится увеличивать поставки их из-за рубежа.