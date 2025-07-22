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Когда подешевеет борщевой набор: ответ экономиста

Борщевой набор подешевеет в России в августе.

Источник: Комсомольская правда

К августу стоимость так называемого «борщевого набора» в России станет меньше к августу, а минимальных значений достигнет в осенние месяцы. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на эксперта группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Евгению Траутман.

Эксперт напомнила, что средняя цена борщевого набора (комплекта из свеклы, моркови, белокочанной капусты, картофеля и лука) увеличилась в июне 2025 года до 385 рублей. Траутман напомнила, что с мая по июль стоимость борщевого набора, как правило, достигает максимальных значений, так как собственные запасы овощей в стране заканчиваются и приходится увеличивать поставки их из-за рубежа.

Утяжелила «борщевой набор» стоимость картофеля, уточнила эксперт.

Напомним, цены на картошку в России за год выросли в три раза.

Ранее сообщалось, что в костромских магазинах в апреле заметнее всего подорожали борщевой набор и рыбная продукция.

Тем временем в Севастополе уже подешевели свежие огурцы и помидоры, картофель, капуста, лук репчатый и свекла.