Когда подешевеет борщевой набор: ответ экономиста

К августу стоимость так называемого «борщевого набора» в России станет меньше к августу, а минимальных значений достигнет в осенние месяцы. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на эксперта группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Евгению Траутман.
Эксперт напомнила, что средняя цена борщевого набора (комплекта из свеклы, моркови, белокочанной капусты, картофеля и лука) увеличилась в июне 2025 года до 385 рублей. Траутман напомнила, что с мая по июль стоимость борщевого набора, как правило, достигает максимальных значений, так как собственные запасы овощей в стране заканчиваются и приходится увеличивать поставки их из-за рубежа.
Утяжелила «борщевой набор» стоимость картофеля, уточнила эксперт.
Напомним, цены на картошку в России за год выросли в три раза.
Ранее сообщалось, что в костромских магазинах в апреле заметнее всего подорожали борщевой набор и рыбная продукция.
Тем временем в Севастополе уже подешевели свежие огурцы и помидоры, картофель, капуста, лук репчатый и свекла.