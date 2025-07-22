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Губернатор Югры стал наставником участника СВО в программе «Время героев»

Руслан Кухарук стал наставником участника СВО Русина в программе Время героев.

Источник: © РИА Новости

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июл — РИА Новости. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук написал в своем Telegram-канале, что стал наставником участника специальной военной операции, подполковника Павла Русина в президентской программе «Время героев».

«Стал наставником участника второго потока федеральной кадровой программы “Время героев”. Павел Андреевич Русин — подполковник, ветеран специальной военной операции. За выполнение боевых задач удостоен ордена Мужества и медали “За отвагу”, — сообщил Кухарук.

Как отметил глава региона, он уже обсудил с Русиным ожидания от стажировки в Югре, которая продлится 11 недель, прошли первые рабочие встречи с руководителями профильных региональных ведомств.

«Несмотря на то, что мы с Павлом Андреевичем родом из разных регионов, оба провели значимую часть жизни в Тюменской области, где получили высшее образование и начали свой профессиональный путь», — рассказал губернатор.

Президент России Владимир Путин ранее при оглашении послания Федеральному собранию объявил о старте новой кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием «Время героев». Как указал глава государства, ее участниками должны стать люди, показавшие свои лучшие качества. Цель программы — подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также крупных компаниях.