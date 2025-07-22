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ГАИ проводит «сплошные» проверки в Уфе

В эти минуты в Уфе на улице Сипайловской, а также на Дёмской дороге проходят массовые проверки водителей.

Источник: Башинформ

Мероприятия направлены на профилактику ДТП и исключение грубых нарушений правил дорожного движения, объяснил в своих соцсетях главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов.

По его словам, инспекторский состав городского полка ДПС ориентирован на пресечение нарушений, связанных с управлением транспорта водителями, не имеющими водительского удостоверения, а также ранее лишённых права управления. Особое внимание уделено нетрезвому вождению.

Главный госавтоинспектор также напомнил, что тактика «сплошных» проверок предполагает остановку сотрудниками полиции всех автомобилей без исключения на заранее выбранном безопасном участке дороги.