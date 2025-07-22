В Перми изобличили в мошенничестве жителя Уфы

В начале июня в отдел полиции в Свердловском районе Перми поступило заявление от местной жительницы о совершенном в отношении нее мошенничестве. Ущерб составил около миллиона рублей, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.
Правоохранители установили, что в конце мая потерпевшей позвонил на домашний телефон незнакомец. Он представился сотрудником оператора сотовой связи и сообщил, что нужно продлить срок действия договора. Звонивший обманом узнал от пермячки паспортные данные, СНИЛС и номер мобильного телефона. Вскоре на связь с жительницей Свердловского района вышла якобы сотрудник силового ведомства и рассказала, что к ее счетам получили доступ мошенники, и теперь нужно срочно «задекларировать» все сбережения. Потерпевшая отдала около миллиона рублей курьеру, ожидавшему у подъезда. Когда в назначенное время пермячке никто не вернул «задекларированные» наличные, она поняла, что стала жертвой одной из самых распространенных сейчас схем обмана, и обратилась в полицию.
Оперативники уголовного розыска скрупулезно проанализировали все детали преступления и вышли на след предполагаемого виновника. Это был 28-летний житель Уфы. Вскоре мужчину задержали полицейские в Перми.
Сейчас правоохранители устанавливают другие эпизоды противоправной деятельности подозреваемого. Уже известно о причастности фигуранта к девяти случаям мошенничества, общая сумма ущерба составила не менее 9 млн 900 тысяч рулей.
Возбуждены уголовные дела по всем фактам мошенничества. Мерой пресечения для злоумышленника стал залог в размере полумиллиона рублей.