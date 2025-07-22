В Перми изобличили в мошенничестве жителя Уфы

Правоохранители установили, что в конце мая потерпевшей позвонил на домашний телефон незнакомец. Он представился сотрудником оператора сотовой связи и сообщил, что нужно продлить срок действия договора. Звонивший обманом узнал от пермячки паспортные данные, СНИЛС и номер мобильного телефона. Вскоре на связь с жительницей Свердловского района вышла якобы сотрудник силового ведомства и рассказала, что к ее счетам получили доступ мошенники, и теперь нужно срочно «задекларировать» все сбережения. Потерпевшая отдала около миллиона рублей курьеру, ожидавшему у подъезда. Когда в назначенное время пермячке никто не вернул «задекларированные» наличные, она поняла, что стала жертвой одной из самых распространенных сейчас схем обмана, и обратилась в полицию.