Суд обязал администрацию Купино привести в порядок опасную дорогу

Купинский районный суд удовлетворил иск прокуратуры и обязал администрацию Купино привести проезжую часть улицы Розы Люксембург в соответствие с ГОСТом. На устранение нарушений дан срок до 1 сентября 2026 года.
Основанием для иска послужили результаты проверки, проведённой прокуратурой района с участием госинспектора дорожного надзора отделения Госавтоинспекции районного ОМВД.
В ходе неё были выявлены серьёзные дефекты дорожного полотна на всём протяжении улицы. Среди них — многочисленные просадки, выбоины, сдвиги и «волны».
Также там отсутствуют необходимые дорожные знаки, в том числе «Главная дорога», «Уступи дорогу», «Дети» и другие. А имеющаяся разметка изношена и разрушена.
Как сообщили в объединённой пресс-службе судов НСО, администрация города полностью признала требования прокуратуры. Суд постановил ликвидировать все выявленные нарушения и привести состояние дороги в соответствие со стандартами. Решение суда пока не вступило в законную силу.