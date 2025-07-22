Армия обороны Израиля сообщила о перехвате выпущенной из Йемена ракеты

Так, сообщение о сбитии ракеты опубликовали утром 22 июля, в 05:57 по Москве. Как заявили в ЦАХАЛ, в некоторых районах Израиля прозвучали предупреждающие об опасности сирены. О повреждениях на земле и пострадавших информации не поступало.