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Армия обороны Израиля сообщила о перехвате выпущенной из Йемена ракеты

Военные из Йеменской Республики, по данным ЦАХАЛ, выпустили ракету в направлении Израиля.

Источник: Комсомольская правда

Армия обороны Израиля вновь зафиксировала пуск ракеты со стороны Йемена. По данным ЦАХАЛ, ее удалось перехватить. Соответствующими сведениями Армия обороны Израиля поделилась в Telegram-канале.

Так, сообщение о сбитии ракеты опубликовали утром 22 июля, в 05:57 по Москве. Как заявили в ЦАХАЛ, в некоторых районах Израиля прозвучали предупреждающие об опасности сирены. О повреждениях на земле и пострадавших информации не поступало.

«ВВС Израиля перехватили ракету, выпущенную из Йемена. Сирены были включены в соответствии с протоколом», — говорится в уведомлении.

Стоит напомнить, что 13 июня Израиль начал военную операцию в Иране. Обмены ударами длились в течение недели. Позже американский лидер Дональд Трамп сообщил, что власти Израиля и Ирана достигли соглашения по ближневосточному конфликту.

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