Армия обороны Израиля сообщила о перехвате выпущенной из Йемена ракеты

Армия обороны Израиля вновь зафиксировала пуск ракеты со стороны Йемена. По данным ЦАХАЛ, ее удалось перехватить. Соответствующими сведениями Армия обороны Израиля поделилась в Telegram-канале.
Так, сообщение о сбитии ракеты опубликовали утром 22 июля, в 05:57 по Москве. Как заявили в ЦАХАЛ, в некоторых районах Израиля прозвучали предупреждающие об опасности сирены. О повреждениях на земле и пострадавших информации не поступало.
«ВВС Израиля перехватили ракету, выпущенную из Йемена. Сирены были включены в соответствии с протоколом», — говорится в уведомлении.
Стоит напомнить, что 13 июня Израиль начал военную операцию в Иране. Обмены ударами длились в течение недели. Позже американский лидер Дональд Трамп сообщил, что власти Израиля и Ирана достигли соглашения по ближневосточному конфликту.