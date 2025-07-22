Красноярские врачи впервые провели операцию по пересадке роговицы ребенку

В Красноярской краевой офтальмологической больнице им. профессора П. Г. Макарова впервые в истории региона была выполнена операция по пересадке роговицы ребенку.
Маленькой пациентке заменили пораженный участок роговицы донорским материалом, что стало значительным прорывом для детской офтальмологии края.
Как отметила главный внештатный детский офтальмолог министерства здравоохранения Красноярского края Валентина Браун, это событие выводит детскую офтальмологию края на новый уровень. Медицина для детей становится более доступной.
Ранее для проведения таких операций детей приходилось направлять в федеральные учреждения в других регионах.
Девочке по имени Лидия требовалась срочная сквозная кератопластика из-за тяжелой стадии заболевания глаз и угрозы перфорации роговицы. Ожидание помощи в федеральных центрах могло затянуться на год и более, что было неприемлемо в данной ситуации.
Офтальмолог Анна Каданцева рассказала, что каждый день у ребенка был на счету. Операция прошла без осложнений.
Подобные операции взрослым в Красноярском крае проводятся с 2022 года. После кератопластики пациентам требуется длительное наблюдение, поэтому возможность проведения такой операции в родном регионе является огромным преимуществом. В августе планируется провести операцию еще одному ребенку.
Как ранее писал «МК в Красноярске», в Красноярскую краевую больницу самостоятельно обратился мужчина с необычной проблемой — во время строительных работ он случайно проглотил саморез длиной 5 сантиметров. К счастью, операция прошла успешно.