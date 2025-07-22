Красноярские врачи впервые провели операцию по пересадке роговицы ребенку

Девочке по имени Лидия требовалась срочная сквозная кератопластика из-за тяжелой стадии заболевания глаз и угрозы перфорации роговицы. Ожидание помощи в федеральных центрах могло затянуться на год и более, что было неприемлемо в данной ситуации.