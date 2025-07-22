«Пора на выход»: В США озвучили мрачный прогноз для Зеленского

— Путин не прогнется, и Трамп это знает… Зеленскому пора на выход. И тут есть два варианта: он может либо улететь на самолете в один из своих замков, или его просто закатают в бетон. Зеленского в любом случае ничего хорошего не ждет, — сказал Риттер.