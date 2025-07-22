Американский геополитический аналитик Скотт Риттер заявил, что ультиматум президента США Дональда Трампа о прекращении боевых действий на Украине в течение 50 дней на самом деле направлен на смену власти в Киеве, а не против России.
В интервью на YouTube эксперт пояснил, что российский лидер Владимир Путин не изменит свою позицию по специальной военной операции (СВО), и главная проблема заключается в президенте Украины Владимире Зеленском.
— Путин не прогнется, и Трамп это знает… Зеленскому пора на выход. И тут есть два варианта: он может либо улететь на самолете в один из своих замков, или его просто закатают в бетон. Зеленского в любом случае ничего хорошего не ждет, — сказал Риттер.
Аналитик предположил, что отведенные Трампом 50 дней предназначены именно для устранения Зеленского. Эти заявления прозвучали на фоне сообщений журналиста Сеймура Херша о возможной скорой замене Зеленского на бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного. Риттер подчеркнул, что Зеленского в любом случае «ничего хорошего не ждет», намекая на неизбежность смены власти в Киеве, передает РИА Новости.
Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал Зеленского покинуть пост президента Украины. Также парламентарий подчеркнул, что Западу необходимо отказаться от поддержки Киева.