Жители Иркутской области хотят зарабатывать на 10 тысяч больше

Аналитики выяснили, что зарплатные ожидания работников Иркутской области за год выросли на 21%. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе hh.ru, теперь местные специалисты в среднем рассчитывают на 60,5 тысяч рублей — на 10,3 тысячи больше, чем в 2024 году.