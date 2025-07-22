Жители Иркутской области хотят зарабатывать на 10 тысяч больше

Аналитики выяснили, что зарплатные ожидания работников Иркутской области за год выросли на 21%. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе hh.ru, теперь местные специалисты в среднем рассчитывают на 60,5 тысяч рублей — на 10,3 тысячи больше, чем в 2024 году.
— Наиболее амбициозные запросы у представителей сельского хозяйства и консалтинга — они претендуют на 150 тысяч рублей. Следом идут работники добывающей отрасли (142,3 тыс. руб.) и топ-менеджеры (133,5 тыс. руб.), — уточняют аналитики.
Интересно, что самые скромные ожидания у сотрудников сферы туризма и розничной торговли — 43,7−50 тысяч рублей. При этом специалисты медиа-индустрии и административный персонал показали минимальный рост запросов — всего 2,5−5 тысяч рублей за год.
Эксперты отмечают, что несмотря на заметный рост ожиданий, зарплатные запросы иркутских работников пока остаются ниже общероссийского уровня, где средний показатель достиг 75,8 тысяч рублей.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что число медработников, получающих выплаты, увеличили в Приангарье.