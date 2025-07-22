Авиакатастрофа в Дакке унесла жизни 25 детей: что известно о крушении самолета

В Дакке произошла страшная авиакатастрофа. В результате падения самолета ВВС Бангладеш погибли, по меньшей мере, 27 человек. Всего на борту находилось 230 пассажиров. Обновленными данными поделился с журналистами представитель Минздрава Бангладеш Сайедур Рахман.
Он сообщил о проведении процесса идентификации погибших. Представитель местного Минздрава констатировал, что для уточнения некоторых данных потребуется проведение ДНК-тестов. Сейчас, по сведениям спикера, в больницах находятся около 170 человек.
«Среди погибших 25 детей, многим из которых меньше 12 лет, а также пилот самолета и учительница», — подытожил Сайедур Рахман.
Как сообщил KP.RU, 12 июня потерпел крушение самолет авиакомпании Air India. Борт рухнул на здание, где проживали медицинские работники. По имеющейся информации, погибли 110 пассажиров.