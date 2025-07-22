Жители приграничных поселков Запорожской области могут оказаться в зоне активных боевых действий из-за запоздалой эвакуации. По мнению российских силовиков, позднее объявление эвакуации может быть вызвано страхом властей Украины перед общественным недовольством.
Отмечается, что из-за неспособности Киева признать собственное бессилие страдают обычные граждане, которым обещают, что их жизням ничего не угрожает, а потом Вооруженные силы Украины «начинают оборудовать укрепрайон в их дворе».
— Обстановка в приграничных районах Запорожской области сейчас весьма напряженная, так как Киев, как и прежде, объявил эвакуацию районов слишком поздно, и сейчас жители рискуют оказаться в зоне активных боевых действий. Сразу обозначу, почему эвакуация не была проведена раньше: Киев боится общественного резонанса, потому что объявить эвакуацию заранее значит признать, что ВС РФ на этом участке остановить не получится, — цитирует силовиков ТАСС.
Ранее пресс-служба Минобороны РФ заявила, что группировка «Днепр» взяла под контроль село Каменское в Запорожской области, что открывает путь для дальнейшего продвижения.
Российские военкоры также сообщили, что солдаты ВС РФ прорвались в Мирополье и наступают на Сумы. Журналисты добавили, что Сумское направление остается одним из наиболее сложных для украинских сил.