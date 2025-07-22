Холодную воду отключат в нескольких районах Алматы

В сообщении говорится, что 24 июля с 09:00 до 20:00 в ряде жилых массивов Алматы временно отключат холодную воду. Это связано с вводом в эксплуатацию новых инженерных сетей системы водоснабжения.
На период плановых работ холодное водоснабжение будет временно приостановлено в Бостандыкском районе — в контуре улиц Саина Аскарова Альмерек — Азамат Садыкова, включая:
- микрорайоны Мирас и Дарын;
- жилищные комплексы «Долина роз», «Солнечная долина», «Кунбель», Hyde Park, Presidents Park, Miras Park.
В Наурызбайском районе воды не будет в контуре улиц Аскарова — Кенесары хана — р. Каргалы — Новая, включая:
- микрорайоны Каргалы, Курамыс, Рахат;
- жилищные комплексы «Аскар Тау», «Хан Тенгри», Bella Villa, Nef Up Town.
Также ограничения коснутся Ауэзовского района — микрорайона Таугуль-3 и санатория «Алтын Каргалы».
«После завершения монтажных мероприятий подача холодной воды будет восстановлена поэтапно, с учетом проведения обязательных тестов и наладочных работ. Просим жителей отнестись с пониманием к временным неудобствам», — обратились к алматинцам в компании.