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Холодную воду отключат в нескольких районах Алматы

В отдельных микрорайонах Алматы 24 июля будут краткосрочные ограничения в подаче холодной воды в связи с подключением новых водопроводных сетей, передает NUR.KZ со ссылкой на «Алматы Су».

Источник: Getty Images

В сообщении говорится, что 24 июля с 09:00 до 20:00 в ряде жилых массивов Алматы временно отключат холодную воду. Это связано с вводом в эксплуатацию новых инженерных сетей системы водоснабжения.

На период плановых работ холодное водоснабжение будет временно приостановлено в Бостандыкском районе — в контуре улиц Саина Аскарова Альмерек — Азамат Садыкова, включая:

  • микрорайоны Мирас и Дарын;
  • жилищные комплексы «Долина роз», «Солнечная долина», «Кунбель», Hyde Park, Presidents Park, Miras Park.

В Наурызбайском районе воды не будет в контуре улиц Аскарова — Кенесары хана — р. Каргалы — Новая, включая:

  • микрорайоны Каргалы, Курамыс, Рахат;
  • жилищные комплексы «Аскар Тау», «Хан Тенгри», Bella Villa, Nef Up Town.

Также ограничения коснутся Ауэзовского района — микрорайона Таугуль-3 и санатория «Алтын Каргалы».

«После завершения монтажных мероприятий подача холодной воды будет восстановлена поэтапно, с учетом проведения обязательных тестов и наладочных работ. Просим жителей отнестись с пониманием к временным неудобствам», — обратились к алматинцам в компании.