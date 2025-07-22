Почти забытая певица: как живет Светлана Лобода, которой могут навсегда закрыть въезд в Россию

В период нахождения в группе, Лобода вступила в конфликт со всеми участницами. Особенно широко обсуждались ее разногласия с Надеждой Грановской и Верой Брежневой, которые стали предметом многочисленных разговоров. В итоге уже через четыре месяца после присоединения к группе (с мая по сентябрь 2004 года, — прим. URA.RU) она была исключена из состава. Константин Меладзе, отличающийся строгим подходом к дисциплине, не стал мириться с регулярными ссорами внутри группы. Здесь Лобода поняла, что конфликты могут способствовать набору популярности. После чего практически любое ее появление на публике являлось поводом для обсуждения.