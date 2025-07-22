Почти забытая певица: как живет Светлана Лобода, которой могут навсегда закрыть въезд в Россию

После февраля 2022 года карьера Лободы резко пошла на спад.
Популярная украинская певица и заслуженная артистка Украины Светлана Лобода может столкнуться с трудностями при въезде в Россию. Как сообщили в правоохранительных органах, для этого имеются соответствующие основания.
Лобода является не только певицей, но и автором песен. Она получила широкую известность после участия в составе группы «ВИА Гра». Несколько лет назад артистка собирала в России целые стадионы. Однако после начала спецоперации женщина покинула пределы РФ, начала петь на украинском языке, и попыталась вернуться на украинскую сцену. Кто такая Светлана Лобода, как она живет сейчас и в какие скандалы она успела попасть — в материале URA.RU.
Начало карьеры.
Стать певицей Лободе помогла ее бабушкаФото: Владимир Андреев © URA.RU.
Светлана Лобода родилась в Киеве 18 октября 1982 года. Тяга к пению у нее проявилась еще в детстве. Развитию вокальных способностей помогла бабушка, которая в прошлом была оперной певицей. Именно она мотивировала Лободу закончить музыкальную школу.
После чего Лобода поступила в эстрадно-цирковую академию по специальности эстрадно-джазового вокала. Однако уже на первом курсе она оставила учебу и присоединилась к музыкальному коллективу «Капучино». Возможно, она бы так и не набрала широкую популярность, если бы не встреча с продюсером Константином Меладзе. Он как раз искал солистку для группы «ВИА Гра». Лобода смогла зарекомендовать себя и в 2004 году присоединиться к коллективу.
Участие в «ВИА Гра».
Лобода быстро вылетела из «ВИА Гра», однако там она поняла, что скандалы могут стать частью пиараФото: Владимир Андреев © URA.RU.
В период нахождения в группе, Лобода вступила в конфликт со всеми участницами. Особенно широко обсуждались ее разногласия с Надеждой Грановской и Верой Брежневой, которые стали предметом многочисленных разговоров. В итоге уже через четыре месяца после присоединения к группе (с мая по сентябрь 2004 года, — прим. URA.RU) она была исключена из состава. Константин Меладзе, отличающийся строгим подходом к дисциплине, не стал мириться с регулярными ссорами внутри группы. Здесь Лобода поняла, что конфликты могут способствовать набору популярности. После чего практически любое ее появление на публике являлось поводом для обсуждения.
Скандалы ради пиара.
Среди наиболее популярных композиций Лободы — «Твои глаза», «Случайная», «К черту любовь», «Родной» и «SuperSTAR"Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU.
С началом сольной карьеры Лобода стремительно завоевала популярность на российской эстраде. Ее музыкальные клипы набирали многомиллионные просмотры, а выступления проходили при аншлагах. Артистка сформировала имидж смелой и обаятельной женщины, которой доступны любые возможности. Однако периодически певица становилась объектом обсуждения из-за своих неоднозначных поступков.
Артистка неоднократно становилась участницей различных конфликтов с коллегами по сцене. В частности, между ней и Сергеем Лазаревым произошел разлад: певица публично упрекнула Лазарева в неподобающем поведении. Кроме того, она позволила себе резкие высказывания по поводу ситуации, возникшей между ее продюсером Нателлой Крапивиной и Филиппом Киркоровым. Помимо этого, исполнительница вступала в перепалки как с поклонниками, так и с организаторами концертных мероприятий.
По мере увеличения популярности артистки она все чаще начинала предъявлять свои требования. Организаторы мероприятий оказывались в затруднительном положении из-за ее настроения и прихотей. Певица могла отменить концерт, покинуть репетицию до ее окончания или спровоцировать конфликт по незначительному поводу.
Укрощение строптивой.
В 2013 году певице присвоили звание заслуженной артистки Украины, правда в будущем ей это никак не помоглоФото: Наталья Чернохатова © URA.RU.
Начало специальной военной операции стало для Лободы переломным моментом, после которой в карьере певицы наметился разлом. Она одной из первых известных персон открыто выразила поддержку Киеву, чем фактически поставила крест на своей профессиональной деятельности в России.
Примечательно, что после отъезда из России певица решила обосноваться не в Украине, а в Латвии. Несмотря на публично заявленный переход на украинский язык и окончательный отказ от сотрудничества с российской сценой, она столкнулась с суровой действительностью.
В европейской индустрии развлечений певица столкнулась с прохладным приемом. Публика, не склонная воспринимать ее эпатажную манеру поведения на сцене, зачастую обходила вниманием выступления артистки. Российские слушатели также полностью дистанцировались от исполнительницы. В результате Лобода оказалась в затруднительном положении, не найдя поддержки ни в одной из сторон.
У певицы непростой характер, который может стоить ей всей карьерыФото: Наталья Чернохатова © URA.RU.
Спустя всего несколько месяцев после сделанных ею резких заявлений Лобода вновь обратилась к исполнению песен на русском языке. Более того, артистка начала публично извиняться и указывать на сложные жизненные обстоятельства, которые повлияли на ее решения.
«Я была очень счастливым человеком, у меня все было хорошо. В России был пик карьеры. Я строила свою жизнь на много лет вперед. А потом это все оборвалось», — сказала Лобода. Ее слова приводит РИА Новости.
Как сейчас живет и выступает Лобода.
Лобода ссорилась даже с поклонниками своего творчества, чем еще сильнее настроила аудиторию против себяФото: Наталья Чернохатова © URA.RU.
Когда-то широко известная в медиапространстве Лобода в настоящее время появляется в новостной повестке лишь эпизодически. Ее интервью стали редкостью, а упоминания о профессиональной деятельности носят скорее разовый и намекающий характер. Подобные проявления создают впечатление стремления удержаться в публичной повестке, нежели свидетельствуют о полноценной творческой активности.
Эксперты оценивают убытки, понесенные Светланой Лободой после прекращения сотрудничества с российской музыкальной индустрией, в несколько десятков миллионов долларов. Ранее размер ее гонорара за одно выступление достигал 10−15 миллионов рублей, однако в 2024 году артистка получает за концерт порядка 65 тысяч евро, что эквивалентно примерно 6 миллионам рублей. В сравнении с прежними выступлениями на заполненных аренах, билетами по несколько сотен долларов и многомиллионными контрактами, нынешний доход певицы выглядит незначительным.
К тому же, несмотря на все возникшие трудности, Лобода не изменяет себе и, кажется, не собирается менять свой характер. Показательный случай произошел в октябре 2024 года. Певица выступала на концерте в Ереване, где позвала на сцену одну из поклонниц. После чего артистка попыталась заставить девушку осудить действия российских властей. Но услышав отказ, просто выгнала ее с концерта, несмотря на то, что та заплатила за билет.
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Ситуация на концерте попала на видео. После чего у Лободы должен был состояться концерт в Дубае, где власти намекнули, что если певица не откажется от своих политических убеждений, то выступление будет отменено, а Светлане запретят въезд в страну. Артистка сразу же отказалась от своих заявлений.
Кроме того, Лобода числится в списке украинских культурных деятелей, кому запрещен въезд в Россию до 2072 года. Депутат Госдумы Виталий Милонов в марте этого года сообщил, что певице вряд ли снимут это ограничение. А сегодня появились сведения о том, что у артистки могут возникнуть проблемы при въезде в РФ. В правоохранительных органах рассказали, что для этого имеют веские основания. Правда какие именно — не уточняется.