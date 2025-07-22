Израиль резко ответил на призыв прекратить войну в Газе: в Тель-Авиве сочти несправедливым заявление 25 стран

Советник канцелярии израильского премьер-министра Дмитрий Гендельман назвал «несправедливым и вредным» совместное заявление 25 стран с призывом немедленно прекратить войну в секторе Газа и возобновить гуманитарные поставки. По его словам, отсутствие осуждения действий ХАМАС в документе подрывает переговорный процесс.
«Совместное заявление, в котором нет ни одного слова давления на ХАМАС, — не только несправедливо, но и вредно. Оно подрывает переговорный процесс, укрепляя в ХАМАС ощущение безнаказанности и поощряя дальнейшее затягивание войны», — написал Гендельман в Telegram.
Он подчеркнул, что Израиль ценит международные усилия по освобождению заложников, но данный документ лишь вводит в заблуждение, отправляя ХАМАС «неверный сигнал». По словам советника Нетаньяху, именно ХАМАС начал войну 7 октября 2023 года, захватил заложников и блокирует все предложения о перемирии. В ответ на теракты, унесшие жизни 1,2 тысячи израильтян, Армия обороны Израиля начала операцию «Железные мечи».
Напомним, что 21 июля МИД Великобритании опубликовал заявление глав дипломатий 25 государств и еврокомиссара по кризисам с призывом к «немедленному и безусловному» прекращению огня. Документ поддержал посреднические усилия США, Катара и Египта, но, как отмечает Израиль, не возложил ответственность на ХАМАС.
Озабоченность внешней политикой Тель-Авива высказали в и Белом доме. Представители США отметили, что в администрации Дональда Трампа растет скептицизм в отношении Нетаньяху, люди считают, что у него слишком зудит палец на курок, и он слишком деструктивен.
Как KP.RU писал ранее, правительство Израиля теряет сторонников среди стран Запада из-за непрекращающейся операции в секторе Газа и препятствования поставкам гуманитарной помощи.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал Израиль террористическим государством и заявил, что Анкара не позволит расчленить соседнюю Сирию. Он назвал агрессию Израиля главной угрозой для региона. Турецкий лидер особо подчеркнул, что не допустил дезинтеграции Сирии в прошлом и не позволит этому случиться ни сейчас, ни в будущем.